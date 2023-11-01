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Сегодня, 13:50

Тарпищев о переходе Корнеевой во взрослый теннис: «Главное — не форсировать события»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал переход Алины Корнеевой во взрослый теннис.

«Это нормальный, рабочий процесс. Главное — не форсировать события, подготовку и не переигрывать, чтобы быть психологически свежей. После неадекватной нервной нагрузки происходит спад. Это никому не надо», — сказал Тарпищев «СЭ».

В следующем сезоне 16-летняя Корнеева планирует играть только взрослые турниры. Сейчас она располагается на 162-м месте в рейтинге WTA.

Алина Корнеева. «Люблю смотреть старые матчи Шараповой». Алина Корнеева — о теннисных ритуалах

Теннис
Алина Корнеева
Шамиль Тарпищев
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