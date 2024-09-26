Шарапова поддержала решение Гауфф о смене тренера

Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова отреагировала на то, что американская теннисистка Кори Гауфф прекратила сотрудничество с тренером Брэдом Гилбертом.

«Я думаю, у Кори есть своя голова на плечах, и она понимает, что в ее команде с годами так или иначе произойдут изменения. На одном этапе карьеры тебе нужно одно, на более позднем — совсем другое. Мне очень повезло с командами, которые у меня были. Я по-прежнему остаюсь в очень близких отношениях со всеми своими тренерами. Они играли большую роль. Команда действительно имеет важное значение. Требуется время, чтобы построить доверие и учиться принимать советы членов команды. Но это увлекательное путешествие», — заявила Шарапова.

Гилберт тренировал Гауфф на протяжении 14 месяцев. Под его руководством американка завоевала четыре титула в одиночном разряде, включая победу на Открытом чемпионате США-2023. На данный момент 20-летняя Гауфф занимает шестое место в рейтинге WTA, при этом ее наивысшая позиция в мировой классификации — вторая строчка.