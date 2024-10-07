Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
WTA. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 18:38

Шарапова показала фото повзрослевшего сына

Игнат Заздравин
Корреспондент
Мария Шарапова.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Теннисистка Мария Шарапова опубликовала фотографии сына Теодора.

Спортсменка поделилась снимками в социальных сетях. На них попал сын теннисистки Теодор, а также ее возлюбленный Алекс Гилкс.

Также Шарапова опубликовала видео с сыном, на котором разговаривает с ребенком на русском языке, тогда как отец говорит с Теодором по-английски.

37-летняя Шарапова является самой титулованной теннисисткой России. В ходе карьеры спортсменка стала обладательницей 39 титулов WTA (36 из них — в одиночном разряде). Среди них — пять турниров «Большого шлема». В феврале 2020 года она объявила о завершении карьеры.

Теннис
Мария Шарапова

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Файзуллаев отмечал день рождения, Карраскаль мстил армейцам, Николич сходил с ума с заменами. Что произошло в матче «Динамо» – ЦСКА
Эксперт перечислил признаки взлома телефона
Пять человек погибли и 90 пострадали после авиашоу в Индии
Российскому каноисту Захару Петрову вернули золото ЧМ
ВАДА запретило баскскую пелоту на Панамериканских играх
Рэперу P. Diddy грозят десятки лет тюрьмы. Что нужно знать
Сегодня
Вчера
Неделя