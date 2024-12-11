Шарапова показала, как обучает своего сына Теодора русскому алфавиту

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Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова опубликовала видео, как обучает своего сына Теодора русскому алфавиту.
Шарапова выложила видео, где она произносит русские буквы, а ее сын повторяет за ней. Спортсменка и ее партнер британец Александр Гилкс стали родителями 1 июля 2022 года.
37-летняя Шарапова является самой титулованной теннисисткой России. В ходе карьеры спортсменка стала обладательницей 39 титулов WTA (36 из них — в одиночном разряде). В феврале 2020 года она объявила о завершении карьеры.