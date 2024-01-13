Шарапова приобрела поместье в Калифорнии за 11,5 миллиона долларов

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова стала владелицей недвижимости на западном побережье США, сообщает Robb Report.

По данным источника, россиянка приобрела поместье в Монтесито (штат Калифорния, США), площадь которого составляет 1,34 гектара.

Со ссылкой на отчетность отмечается, что экс-теннисистка оплатила недвижимость наличными. В доме расположены пять спален. На территории расположены террасы и сады. По соседству с Шараповой находится резиденция актера Орландо Блума и певицы Кэти Перри.

36-летняя Шарапова объявила о завершении карьеры в феврале 2020 года. Она дважды выигрывала «Ролан Гаррос» и по одному разу становилась победителем Australian Open, US Open и Уимблдона.

В декабре 2020 года Шарапова вышла замуж за британского миллионера Александра Гилкса. В июне 2022 года россиянка родила сына, которого назвала Теодором.

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