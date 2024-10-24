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Сегодня, 18:22

Шарапова прокомментировала включение в Международный зал теннисной славы

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Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» Мария Шарапова прокомментировала свое включение в Международный зал теннисной славы.

«Невероятно благодарна за эту честь. Большое спасибо Залу славы и всем голосующим. Самое главное, это признание — прекрасное напоминание о глубокой признательности, которую я испытываю к своим поклонникам. Каждый из вас заставил меня дотянуться до звезд и посмотреть, чего мы достигли вместе», — написала Шарапова в соцсетях.

Международный зал теннисной славы был основан в 1954 году. Из россиян в него входят Марат Сафин (2016) и Евгений Кафельников (2019).

37-летняя Шарапова является самой титулованной теннисисткой России. В ходе карьеры спортсменка стала обладательницей 39 титулов WTA (36 из них — в одиночном разряде). В феврале 2020 года она объявила о завершении карьеры.

Мария Шарапова

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