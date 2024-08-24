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Сегодня, 18:00

Шарапова стала инвестором компании по заморозке яйцеклеток

Игнат Заздравин
Корреспондент
Мария Шарапова.
Фото Global Look Press
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Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова стала инвестором компании по заморозке яйцеклеток.

Шарапова рассказала, что инвестировала в компанию Cofertility, которая была основана в 2022 году.

«Женский спорт переживает невероятный момент. Невероятен акцент на спортсменах, их достижениях и том, насколько они вдохновляют. Если они сумеют продлить свою карьеру, заморозив яйцеклетки в молодом возрасте, возможно, они смогут дольше соревноваться на самом высоком уровне», — приводит слова Шараповой Vogue.

37-летняя Шарапова является самой титулованной теннисисткой России. В ходе карьеры спортсменка стала обладательницей 39 титулов WTA (36 из них — в одиночном разряде). В феврале 2020 года теннисистка объявила о завершении карьеры.

Теннис
Мария Шарапова
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