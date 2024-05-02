Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 14:50

Шарапова заявила, что Мирру Андрееву ждет блестящее будущее

Алина Савинова
Telegram Дзен

Экс первая ракетка мира Мария Шарапова считает, что 17-летнюю российскую теннисистку Мирру Андрееву ждет большое будущее.

«Мне кажется, Мирра Андреева проведет феноменальный год. Я немного наблюдала за ее матчами и думаю, что у нее серьезный настрой, о чем говорит ее игра, которую она хорошо чувствует. Уверена, ее ждет блестящее будущее», — приводит TennisUpToDate слова Шараповой.

Ранее Андреева дошла до четвертьфинала «тысячника» в Мадриде, где уступила белоруске Арине Соболенко со счетом 1:6, 4:6.

Лучший результат спортсменки в турнирах «Большого шлема» — выход в четвертый раунд Открытого чемпионата Австралии-2024 и Уимблдона-2023.

Теннис
Мария Шарапова
Мирра Андреева
Обсудить
Читайте также
Украинских спортсменов обязали докладывать о нарушениях нейтрального статуса на Олимпиаде в Париже
Алькараса обвинили в организации договорных матчей
Макрон вновь не исключил возможность отправки войск на Украину
Дадонов хоронит чемпионов и минус 12 русских в плей-офф. Что произошло в Кубке Стэнли 2 мая
Умер чемпион по кулачному бою Александр Коломыцев
Блогера Диану Шурыгину задержали в Москве
Популярное видео
Три клуба КХЛ сменили главных тренеров
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Виннипег» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
Сергей Бобровский — претендент на приз лучшему вратарю
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
Наместников получил шайбой в лицо, Овечкин вылетел
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
Гребенкин уезжает в «Торонто», Билялов остается в «Ак Барсе»
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
Заварухину подарили новый контракт в «Автомобилисте»
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Соболенко об игре 17-летней Андреевой: «Мирра — невероятная теннисистка»