Шарапову введут в Международный зал теннисной славы в 2025 году

Российская теннисистка Мария Шарапова будет включена в Международный зал теннисной славы в 2025 года, сообщает пресс-служба организации.

Ранее пятикратная победительница турниров «Большого шлема» заняла первое место в голосовании на включение в Зал славы, куда в 2025-м также войдут братья Майк и Боб Брайаны из США. Торжественная церемония пройдет с 21 по 23 августа 2025 года в Ньюпорте.

Международный зал теннисной славы был основан в 1954 году. Из россиян в него входят Марат Сафин (2016) и Евгений Кафельников (2019).

37-летняя Шарапова является самой титулованной теннисисткой России. В ходе карьеры спортсменка стала обладательницей 39 титулов WTA (36 из них — в одиночном разряде). В феврале 2020 года она объявила о завершении карьеры.