Шнайдер уступила Бадосе в первом круге турнира в Нинбо

Сегодня, 17:19
Российская теннисистка Диана Шнайдер в первом круге турнира в Нинбо (Китай) уступила испанке Пауле Бадосе со счетом 6:4, 3:6, 3:6.
Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты. На счету 20-летней россиянки эйс, 6 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 9. Бадоса 8 раз подала навылет, допустила 8 двойных и реализовала 5 брейк-пойнтов из 7.
Во втором круге турнира Бадоса встретится с китаянкой Ван Сиюй.
Нинбо (Китай)
Турнир WTA Ningbo Open
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Паула Бадоса (Испания, 8) — Диана Шнайдер (Россия) — 4:6, 6:3, 6:3