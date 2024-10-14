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Сегодня, 17:19

Шнайдер уступила Бадосе в первом круге турнира в Нинбо

Сергей Разин
корреспондент
Диана Шнайдер.
Фото Global Look Press
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Российская теннисистка Диана Шнайдер в первом круге турнира в Нинбо (Китай) уступила испанке Пауле Бадосе со счетом 6:4, 3:6, 3:6.

Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты. На счету 20-летней россиянки эйс, 6 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 9. Бадоса 8 раз подала навылет, допустила 8 двойных и реализовала 5 брейк-пойнтов из 7.

Во втором круге турнира Бадоса встретится с китаянкой Ван Сиюй.

Нинбо (Китай)

Турнир WTA Ningbo Open

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Паула Бадоса (Испания, 8) — Диана Шнайдер (Россия) — 4:6, 6:3, 6:3

Теннис
Диана Шнайдер

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