Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира в Бирмингеме

Российская теннисистка Диана Шнайдер обыграла чешку Марию Боузкову во втором круге турнира в Бирмингеме — 7:6 (7:5), 6:3.

Спортсменки провели на корте 1 час 58 минут. Россиянка ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету ее соперницы 3 эйса, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 9.

В четвертьфинале турнира Шнайдер сыграет против итальянки Элизабетта Коччаретто.

Бирмингем (Великобритания)

Турнир WTA Rothesay Classic

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Диана Шнайдер (Россия) — Мария Боузкова (Чехия, 8) — 7:6 (7:5), 6:3