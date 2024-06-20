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Сегодня, 16:46

Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира в Бирмингеме

Алина Савинова
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Российская теннисистка Диана Шнайдер обыграла чешку Марию Боузкову во втором круге турнира в Бирмингеме — 7:6 (7:5), 6:3.

Спортсменки провели на корте 1 час 58 минут. Россиянка ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету ее соперницы 3 эйса, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 9.

В четвертьфинале турнира Шнайдер сыграет против итальянки Элизабетта Коччаретто.

Бирмингем (Великобритания)

Турнир WTA Rothesay Classic

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Диана Шнайдер (Россия) — Мария Боузкова (Чехия, 8) — 7:6 (7:5), 6:3

Теннис
Диана Шнайдер
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