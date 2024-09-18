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Сегодня, 09:17

Шнайдер обыграла Чжао и вышла в четвертьфинал турнира в Сеуле

Сергей Разин
корреспондент
Диана Шнайдер.
Фото USA Today Sports
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Российская теннисистка Диана Шнайдер во втором круге турнира в Сеуле обыграла канадку Кэрол Чжао со счетом 6:3, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 13 минут. На счету 20-летней россиянки двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 7.

В четвертьфинале Шнайдер встретится с победительницей матча Хитер Уотсон (Великобритания) — Марта Костюк (Украина).

Сеул (Корея)

Турнир WTA Korea Open

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Диана Шнайдер (Россия, 4) — Кэрол Чжао (Канада, Q) — 6:3, 6:3

Диана Шнайдер

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