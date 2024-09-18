Шнайдер обыграла Чжао и вышла в четвертьфинал турнира в Сеуле

Российская теннисистка Диана Шнайдер во втором круге турнира в Сеуле обыграла канадку Кэрол Чжао со счетом 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 13 минут. На счету 20-летней россиянки двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 7. В четвертьфинале Шнайдер встретится с победительницей матча Хитер Уотсон (Великобритания) — Марта Костюк (Украина). Сеул (Корея) Турнир WTA Korea Open Открытые корты, хард Одиночный разряд Второй круг Диана Шнайдер (Россия, 4) — Кэрол Чжао (Канада, Q) — 6:3, 6:3