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Сегодня, 10:35

Шнайдер хочет посетить «Диснейленд» после победы в турнире WTA в Гонконге

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Россиянка Диана Шнайдер после победы в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Гонконге хочет посетить «Диснейленд».

В финале теннисистка обыграла британку Кэти Бултер со счетом 6:1, 6:2. Для россиянки этот титул стал четвертым в сезоне.

«Моя задача на следующий сезон — стать сильнее, выигрывать турниры и доходить до поздних стадий. В этом сезоне было много перелетов, так что сейчас хочу побыть с семьей, встретиться с друзьями. Хочу посетить «Диснейленд», расслабиться на пляже, поплавать в море. Возможно, заняться шоппингом», — комментарий теннисистки предоставлен ТАСС пресс-службой WTA.

После победы в турнире в Гонконге 20-летняя Шнайдер поднялась с 14-го на 12-е место в рейтинге WTA, что является лучшим показателем в карьере теннисистки.

Источник: ТАСС
Теннис
Диана Шнайдер

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