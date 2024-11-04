Шнайдер хочет посетить «Диснейленд» после победы в турнире WTA в Гонконге

Россиянка Диана Шнайдер после победы в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Гонконге хочет посетить «Диснейленд».

В финале теннисистка обыграла британку Кэти Бултер со счетом 6:1, 6:2. Для россиянки этот титул стал четвертым в сезоне.

«Моя задача на следующий сезон — стать сильнее, выигрывать турниры и доходить до поздних стадий. В этом сезоне было много перелетов, так что сейчас хочу побыть с семьей, встретиться с друзьями. Хочу посетить «Диснейленд», расслабиться на пляже, поплавать в море. Возможно, заняться шоппингом», — комментарий теннисистки предоставлен ТАСС пресс-службой WTA.

После победы в турнире в Гонконге 20-летняя Шнайдер поднялась с 14-го на 12-е место в рейтинге WTA, что является лучшим показателем в карьере теннисистки.