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Сегодня, 14:50

Шнайдер и Осорио вышли во второй круг парного турнира в Наньчане

Алина Савинова
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Российская теннисистка Диана Шнайдер и представительница Колумбии Камила Осорио обыграли Арианне Хартоно из Нидерландов и австралийку Оливию Тжандрамулию в первом круге парного турнира в Наньчане — 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 22 минуты.

Во втором круге Шнайдер и Осорио сыграют против японок Эри Ходзуми и Макото Ниномии.

Наньчан (Китай)

Турнир WTA Jiangxi Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Камила Осорио/Диана Шнайдер (Колумбия/Россия) — Арианне Хартоно/Оливия Тжандрамулия (Нидерланды/Австралия) — 6:4, 6:4

Теннис
Диана Шнайдер
0
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