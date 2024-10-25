Шнайдер на отказе Ишии вышла в полуфинал турнира в Токио

Российская теннисистка Диана Шнайдер сыграет в полуфинале турнира WTA в Токио. В четвертьфинале россиянка должна была сыграть против японки Саяки Ишии, но соперница отказалась от участия в матче. В полуфинале Шнайдер встретится с победительницей пары Чжэн Циньвэнь (Китай, 1) — Лейла Фернандес (Канада, 8). Токио (Япония) Турнир WTA Toray Pan Pacific Open Tennis Открытые корты, хард Одиночный разряд Четвертьфинал Диана Шнайдер (Россия, 6) — Саяка Ишии (Япония, Q) — 0:0 отказ 2-го игрока