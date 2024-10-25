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Сегодня, 10:02

Шнайдер на отказе Ишии вышла в полуфинал турнира в Токио

Игнат Заздравин
Корреспондент
Диана Шнайдер.
Фото AFP
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Российская теннисистка Диана Шнайдер сыграет в полуфинале турнира WTA в Токио.

В четвертьфинале россиянка должна была сыграть против японки Саяки Ишии, но соперница отказалась от участия в матче.

В полуфинале Шнайдер встретится с победительницей пары Чжэн Циньвэнь (Китай, 1) — Лейла Фернандес (Канада, 8).

Токио (Япония)

Турнир WTA Toray Pan Pacific Open Tennis

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Диана Шнайдер (Россия, 6) — Саяка Ишии (Япония, Q) — 0:0 отказ 2-го игрока

Теннис
Диана Шнайдер

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