Шнайдер не сумела выйти в полуфинал турнира в Бирмингеме

Российская теннисистка Диана Шнайдер проиграла итальянке Элизабетте Коччаретто в четвертьфинале турнира в Бирмингеме. Игра продолжалась 2 часа 25 минут. Шнайдер сделала 2 эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету Коччаретто 3 подачи навылет, 3 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнта из 18. В полуфинале итальянка сыграет с победительницей пары Юлия Путинцева (Казахстан) — Кэролайн Доулхайд (США, LL). Бирмингем (Великобритания) Турнир WTA Rothesay Classic Призовой фонд 267 082 долларов Открытые корты, трава Одиночный разряд Четвертьфинал Элизабетта Коччаретто (Италия) — Диана Шнайдер (Россия) — 5:7, 6:4, 6:2