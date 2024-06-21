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Сегодня, 15:52

Шнайдер не сумела выйти в полуфинал турнира в Бирмингеме

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российская теннисистка Диана Шнайдер проиграла итальянке Элизабетте Коччаретто в четвертьфинале турнира в Бирмингеме.

Игра продолжалась 2 часа 25 минут.

Шнайдер сделала 2 эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету Коччаретто 3 подачи навылет, 3 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнта из 18.

В полуфинале итальянка сыграет с победительницей пары Юлия Путинцева (Казахстан) — Кэролайн Доулхайд (США, LL).

Бирмингем (Великобритания)

Турнир WTA Rothesay Classic

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Элизабетта Коччаретто (Италия) — Диана Шнайдер (Россия) — 5:7, 6:4, 6:2

Теннис
Диана Шнайдер
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