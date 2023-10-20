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Сегодня, 11:04

Шнайдер обыграла Хибино и вышла в полуфинал турнира в Наньчане

Сергей Разин
корреспондент
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Российская теннисистка Диана Шнайдер в четвертьфинале турнира в Наньчане обыграла японку Нао Хибино со счетом 6:0, 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 19 минут. На счету 19-летней россиянки 2 эйса, 3 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10.

В полуфинале Шнайдер встретится с победительницей матча Мария Боузкова (Чехия) — Мария Осорио (Колумбия).

Наньчан (Китай)

Турнир WTA Jiangxi Open

Призовой фонд 259 303 доллара

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Диана Шнайдер (Россия) — Нао Хибино (Япония) — 6:0, 7:5

Диана Шнайдер
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