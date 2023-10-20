Шнайдер обыграла Хибино и вышла в полуфинал турнира в Наньчане

Российская теннисистка Диана Шнайдер в четвертьфинале турнира в Наньчане обыграла японку Нао Хибино со счетом 6:0, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 19 минут. На счету 19-летней россиянки 2 эйса, 3 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10. В полуфинале Шнайдер встретится с победительницей матча Мария Боузкова (Чехия) — Мария Осорио (Колумбия). Наньчан (Китай) Турнир WTA Jiangxi Open Призовой фонд 259 303 доллара Открытые корты, хард Одиночный разряд Четвертьфинал Диана Шнайдер (Россия) — Нао Хибино (Япония) — 6:0, 7:5