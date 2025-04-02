Шнайдер обыграла Полину Кудерметову на турнире в Чарльстоне

2 апреля, 19:12
Россиянка Диана Шнайдер победила соотечественницу Полину Кудерметову во втором круге турнира в Чарльстоне — 6:3, 6:2.
Матч длился 1 час 3 минуты. Шнайдер за игру сделала 1 эйс, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. У Кудерметовой — 6 двойных ошибок и 2 из 4 реализованных брейк-пойнтов.
14-я ракетка мира в третьем круге встретится с победительницей матча Екатерина Александрова (Россия, 9) — Энн Ли (США).
Чарльстон (США)
Турнир WTA Credit One Charleston Open
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Диана Шнайдер (Россия, 6) — Полина Кудерметова (Россия) — 6:3, 6:2