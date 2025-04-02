Шнайдер обыграла Полину Кудерметову на турнире в Чарльстоне

Россиянка Диана Шнайдер победила соотечественницу Полину Кудерметову во втором круге турнира в Чарльстоне — 6:3, 6:2.

Матч длился 1 час 3 минуты. Шнайдер за игру сделала 1 эйс, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. У Кудерметовой — 6 двойных ошибок и 2 из 4 реализованных брейк-пойнтов.

14-я ракетка мира в третьем круге встретится с победительницей матча Екатерина Александрова (Россия, 9) — Энн Ли (США).

Чарльстон (США)

Турнир WTA Credit One Charleston Open

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Диана Шнайдер (Россия, 6) — Полина Кудерметова (Россия) — 6:3, 6:2