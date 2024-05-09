Шнайдер обыграла Самсонову и вышла в третий круг турнира в Риме

Российская теннисистка Диана Шнайдер во втором круге турнира в Риме обыграла соотечественницу Людмилу Самсонову со счетом 6:1, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 28 минут. На счету 20-летней россиянки 1 двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнтов из 14. В третьем круге Шнайдер встретится с победительницей матча Эмма Наварро (США) — Паула Бадоса (Испания). Рим (Италия) Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia Призовой фонд 5 509 771 доллар Открытые корты, грунт Одиночный разряд Второй круг Диана Шнайдер (Россия) — Людмила Самсонова (Россия, 15) — 6:1, 6:3