Шнайдер одержала первую победу над соперницей из топ-10 рейтинга WTA

Российская теннисистка Диана Шнайдер обыграла 2-ю ракетку мира Коко Гауфф (6:4, 6:1) в третьем круге турнира WTA 1000 в Торонто.

20-летняя россиянка одержала свою первую победу над соперницей, входящей в топ-10 рейтинга WTA. Также Шнайдер выиграла пятый подряд матч против победительниц турниров «Большого шлема» / WTA 1000.

С июня 2024 года Шнайдер одержала наибольшее количество побед в матчах WTA среди всех теннисисток — 18 побед и 4 поражения.

В 1/4 финала турнира в Торонто 24-я ракетка мира сыграет с россиянкой Людмилой Самсоновой.