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Сегодня, 17:11

Шнайдер победила 2-ю «сеяную» Квитову и вышла в полуфинал турнира в Нинбо

Руслан Минаев
Диана Шнайдер.
Фото Global Look Press
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Россиянка Диана Шнайдер победила чешку Петру Квитову в четвертьфинале турнира в Нинбо (Китай) — 6:1, 4:6, 6:3. Матч длился 2 часа 3 минуты.

За игру Шнайдер сделала 3 эйса, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов. У Квитовой 6 эйсов, 8 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

В полуфинале 85-я ракетка мира Шнайдер сыграет с чешкой Линдой Фрухвиртовой.

Нинбо (Китай)

Турнир WTA Ningbo Open

Призовой фонд 259 303 доллара

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Диана Шнайдер (Россия) — Петра Квитова (Чехия, 2) — 6:1, 4:6, 6:3

Диана Шнайдер
Петра Квитова
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