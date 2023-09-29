19-летняя Шнайдер пробилась в финал турнира в Нинбо

Сегодня, 12:01
Российская теннисистка Диана Шнайдер обыграла чешку Линду Фрухвиртову в полуфинале турнира в Нинбо — 6:4, 6:1.
Встреча продолжалась 1 час 36 минут.
Для 19-летней россиянки это первый в карьере выход в финал турнира WTA.
Следующей соперницей Шнайдер станет победительница матча Онс Жабер (Тунис, 1, WC) — Надя Подороска (Аргентина).
Нинбо (Китай)
Турнир WTA Ningbo Open
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Диана Шнайдер (Россия) — Линда Фрухвиртова (Чехия) — 6:4, 6:1