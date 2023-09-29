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Сегодня, 12:01

19-летняя Шнайдер пробилась в финал турнира в Нинбо

Алина Савинова
Диана Шнайдер.
Фото AFP
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Российская теннисистка Диана Шнайдер обыграла чешку Линду Фрухвиртову в полуфинале турнира в Нинбо — 6:4, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 36 минут.

Для 19-летней россиянки это первый в карьере выход в финал турнира WTA.

Следующей соперницей Шнайдер станет победительница матча Онс Жабер (Тунис, 1, WC) — Надя Подороска (Аргентина).

Нинбо (Китай)

Турнир WTA Ningbo Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Диана Шнайдер (Россия) — Линда Фрухвиртова (Чехия) — 6:4, 6:1

Теннис
Диана Шнайдер
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