Шнайдер рассказала о своих амбициях на оставшуюся часть сезона

Российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала о стремлении завоевать еще один титул на уровне WTA в нынешнем сезоне.

«После своего первого титула я подумала: «Ладно, я победила. Моя цель — завоевать второй в этом году». Я уже этого добилась, но, конечно, я жажду большего. Я провела один из лучших сезонов в карьере на данный момент, и это приятное чувство, но я думаю, что есть много вещей, которые я могу улучшить, и я буду работать над этим с тренерами, со своей командой», — заявила Шнайдер.

В этом году 20-летняя россиянка выиграла три турнира: в Хуахине, Бад-Хомбурге и Будапеште.

На летних Олимпийских играх в Париже Шнайдер вместе с Миррой Андреевой стали серебряными призерами теннисного турнира в парном разряде. 10 августа Шнайдер обыграла американку Коко Гауфф со счетом 6:4, 6:1 и вышла в четвертьфинал «тысячника» в Торонто.