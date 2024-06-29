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Сегодня, 16:55

Шнайдер выиграла второй турнир в карьере

Диана Шнайдер.
Фото Global Look Press
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Российская теннисистка Диана Шнайдер победила Донну Векич в финале турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге — 6:3, 2:6, 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 13 минут.

20-летняя Шнайдер совершила 9 эйсов, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 6-ти. На счету Векич 7 эйсов, 4 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 13.

Для россиянки это второй титул в карьере. Первый трофей она завоевала в Хуахине (Таиланд) в феврале 2024 года. Благодаря победе в понедельник, 1 июля, Шнайдер впервые в карьере поднимется на 30-ю строчку рейтинга WTA.

Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)

Турнир WTA Bad Homburg Open powered by Solarwatt

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Финал

Диана Шнайдер (Россия) — Донна Векич (Хорватия) — 6:3, 2:6, 6:3

Теннис
Диана Шнайдер
Донна Векич
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