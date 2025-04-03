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3 апреля, 23:23

Шнайдер и Стирнс обыграли Хаочин и Кудерметову в 1/4 финала парного турнира в Чарльстоне

Руслан Минаев
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Россиянка Диана Шнайдер и американка Пейтон Стирнс пробились в полуфинал парного турнира в Чарльстоне.

В 1/4 финала дуэт обыграл пару Чань Хаочин/Вероника Кудерметова (Тайвань/Россия) со счетом 4:6, 6:3, 11:9. Матч длился 1 час 41 минуту.

За выход в финал Шнайдер и Стирнс сыграют с победительницами матча Бетани Маттек-Сэндз (США)/Люси Шафаржова (Чехия) — Кэролайн Доулхайд (США)/Дезайри Кравчук (США).

Чарльстон (США)

Турнир WTA Credit One Charleston Open

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Четвертьфинал

Диана Шнайдер/Пейтон Стирнс (Россия/США) — Чань Хаочин/Вероника Кудерметова (Тайвань/Россия, 2) — 4:6, 6:3, 11:9

3
Вероника Кудерметова
Диана Шнайдер
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