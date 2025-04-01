Шнайдер вышла в четвертьфинал парного турнира в Чарльстоне

Россиянка Диана Шнайдер и американка Пейтон Стирнс вышли в четвертьфинал парного турнира в Чарльстоне.

Дуэт в первом круге победил пару Тереза Михаликова/Оливия Николлс (Словакия/Великобритания) со счетом 5:7, 6:1, 10:7. Матч длился 1 час 45 минут.

За выход в полуфинал Шнайдер и Стирнс сыграют с победительницами матча Хэрриет Дарт/Джулиана Олмос (Великобритания/Мексика) — Чань Хаочин/Вероника Кудерметова (Тайвань/Россия, 2).

Чарльстон (США)

Турнир WTA Credit One Charleston Open

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Диана Шнайдер/Пейтон Стирнс (Россия/США) — Тереза Михаликова/Оливия Николлс (Словакия/Великобритания) — 5:7, 6:1, 10:7