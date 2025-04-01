Шнайдер вышла в четвертьфинал парного турнира в Чарльстоне

1 апреля, 23:55
Россиянка Диана Шнайдер и американка Пейтон Стирнс вышли в четвертьфинал парного турнира в Чарльстоне.
Дуэт в первом круге победил пару Тереза Михаликова/Оливия Николлс (Словакия/Великобритания) со счетом 5:7, 6:1, 10:7. Матч длился 1 час 45 минут.
За выход в полуфинал Шнайдер и Стирнс сыграют с победительницами матча Хэрриет Дарт/Джулиана Олмос (Великобритания/Мексика) — Чань Хаочин/Вероника Кудерметова (Тайвань/Россия, 2).
Чарльстон (США)
Турнир WTA Credit One Charleston Open
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Первый круг
Диана Шнайдер/Пейтон Стирнс (Россия/США) — Тереза Михаликова/Оливия Николлс (Словакия/Великобритания) — 5:7, 6:1, 10:7