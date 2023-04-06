Шнайдер в двух сетах проиграла Бадосе в третьем круге турнира в Чарльстоне

Российская теннисистка Диана Шнайдер проиграла испанке Пауле Бадосе в третьем круге турнира WTA 500 в Чарльстоне (США).

Матч завершился со счетом 1:6, 3:6. Теннисистки провели на корте 1 час 22 минуты.

95-я ракетка мира Шнайдер 1 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и не реализовала ни одного брейк-пойнта из 4. На счету 33-й ракетки мира Бадосы 5 эйсов, 1 двойная и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

В четвертьфинале турнира 25-летняя испанская теннисистка сыграет с победительницей матча Джессика Пегула (США) — Ирина-Камелия Бегу (Румыния).

Чарльстон (США)

Турнир WTA Credit One Charleston Open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Паула Бадоса (Испания, 12) — Диана Шнайдер (Россия) — 6:1, 6:3