Шнайдер впервые в карьере оказалась в топ-20 рейтинга WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленный рейтинг одиночного разряда.

Лидером рейтинга осталась полька Ига Свентек. На втором месте располагается американка Кори Гауфф. Тройку лучших замыкает представительница Белоруссии Арина Соболенко.

Лучшей из россиянок остается Дарья Касаткина, занимающая 12-ю строчку. Также в топ-20 рейтинга вошли Анна Калинская (16-я), Людмила Самсонова (17-я) и Диана Шнайдер (20-я).

В турнире WTA 1000 в Торонто (Канада) Шнайдер дошла до полуфинала соревнований, уступив американке Джессике Пегуле.

Рейтинг WTA от 12 августа:

1 (1). Ига Свентек (Польша) — 10 655 очков

2 (2). Кори Гауфф (США) — 7633

3 (3). Арина Соболенко (Белоруссия) — 7366

4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 6026

5 (5). Ясмин Паолини (Италия) — 5298

6 (6). Джессика Пегула (США) — 4615

7 (7) Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3975

8 (9). Мария Саккари (Греция) — 3621

9 (10). Барбора Крейчикова (Чехия) — 3573

10 (8). Даниэль Коллинз (США) — 3483...

12 (12). Дарья Касаткина (Россия) — 3158...

16 (17). Анна Калинская (Россия) — 2660

17 (13). Людмила Самсонова (Россия) — 2450...

20 (24). Диана Шнайдер (Россия) — 2295