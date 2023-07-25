Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира в Гамбурге

Россиянка Диана Шнайдер обыграла австрийку Юлию Грабер во втором круге турнира WTA в Гамбурге (Германия) — 6:4, 6:2. Матч длился 1 час 27 минут.

Шнайдер сделала за игру 7 эйсов, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. У Грабер — 3 эйса, 2 двойные ошибки и 1 из 7 реализованных брейк-пойнта.

За выход в полуфинал Шнайдер сыграет с Бернардой Перой (США).

Гамбург (Германия)

Турнир WTA Hamburg European Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Диана Шнайдер (Россия) — Юлия Грабер (Австрия, 5) — 6:4, 6:2