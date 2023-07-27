Шнайдер вышла в полуфинал турнира в Гамбурге

Российская теннисистка Диана Шнайдер обыграла американку Бернарду Перу в четвертьфинале турнира WTA 250 в Гамбурге.

Матч завершился со счетом 6:1, 2:6, 6:4. Продолжительности встречи составила 1 час 46 минут.

101-я ракетка мира Шнайдер 1 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 12. На счету 56-й ракетки мира Перу 4 эйса, 3 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

В полуфинале соперницей 19-летней россиянки станет немецкая теннисистка Нома Ноа Акуге.

Гамбург (Германия)

Турнир WTA Hamburg European Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Диана Шнайдер (Россия) — Бернарда Пера (США, 3) — 6:1, 2:6, 6:4