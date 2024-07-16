Шнайдер вышла во второй круг турнира в Будапеште

Российская теннисистка Диана Шнайдер победила венгерку Фанни Штолляр в первом круге турнира WTA-250 в Будапеште (Венгрия) — 6:3, 3:6, 6:4.

Матч продолжался 2 часа 7 минут.

28-я ракетка мира Шнайдер совершила 3 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8-ми. На счету Штолляр, которая идет на 280-й строчке в рейтинге WTA, ни одного эйса, 3 двойные и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8-ми.

Во втором круге Шнайдер сыграет с соотечественницей Екатериной Макаровой, которая ранее победила Тимею Бабош из Венгрии.

Будапешт (Венгрия)

Турнир WTA Hungarian Grand Prix

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Диана Шнайдер (Россия, 1) — Фанни Столлар (Венгрия, WC) — 6:3, 3:6, 6:4