Шнайдер вышла в полуфинал турнира в Будапеште

Сегодня, 19:38
Российская теннисистка Диана Шнайдер обыграла немку Эллу Зайдель в четвертьфинале турнира в Будапеште — 6:4, 6:2.
Игра продолжалась 1 час 14 минут.
Шнайдер сделала 1 эйс, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. На счету Зайдель 2 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.
В полуфинале россиянка встретится с победительницей пары Ребекка Шрамкова (Словакия) — Ева Лис (Германия).
Будапешт (Венгрия)
Турнир WTA Hungarian Grand Prix
Призовой фонд 232 244 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Диана Шнайдер (Россия, 1) — Элла Зайдель (Германия, LL) — 6:4, 6:2