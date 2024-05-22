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Сегодня, 14:10

Звонарева и Шнайдер не сумели выйти во второй круг парного турнира в Страсбурге

Владислав Корегин
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Российские теннисистки Диана Шнайдер и Вера Звонарева потерпели поражение от представительницы Нидерландов Деми Схурс и бразильянки Луизы Стефани в матче первого круга парного турнира в Страсбурге — 3:6, 5:7.

Игра продолжалась 1 час 33 минуты. Россиянки не оформили ни одного эйса, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 3 брейк-пойнта из 4. На счету соперниц 2 подачи навылет, 2 двойные и 5 реализованных брейков из 13.

В следующем круге Схурс и Стефани сыграют против мексиканки Джулианы Олмос и Александры Пановой из России.

Страсбург (Франция)

Турнир WTA Internationaux de Strasbourg

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Деми Схурс/Луиза Стефани (Нидерланды/Бразилия, 2) — Диана Шнайдер/Вера Звонарева (Россия) — 6:3, 7:5

Теннис
Вера Звонарева
Диана Шнайдер
0
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