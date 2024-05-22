Звонарева и Шнайдер не сумели выйти во второй круг парного турнира в Страсбурге

Сегодня, 14:10
Российские теннисистки Диана Шнайдер и Вера Звонарева потерпели поражение от представительницы Нидерландов Деми Схурс и бразильянки Луизы Стефани в матче первого круга парного турнира в Страсбурге — 3:6, 5:7.
Игра продолжалась 1 час 33 минуты. Россиянки не оформили ни одного эйса, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 3 брейк-пойнта из 4. На счету соперниц 2 подачи навылет, 2 двойные и 5 реализованных брейков из 13.
В следующем круге Схурс и Стефани сыграют против мексиканки Джулианы Олмос и Александры Пановой из России.
Страсбург (Франция)
Турнир WTA Internationaux de Strasbourg
Призовой фонд 922 573 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Первый круг
Деми Схурс/Луиза Стефани (Нидерланды/Бразилия, 2) — Диана Шнайдер/Вера Звонарева (Россия) — 6:3, 7:5