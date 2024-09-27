Александрова не смогла выйти в третий круг «тысячника» в Пекине

Российская теннисистка Екатерина Александрова в трех сетах уступила Ребекке Шрамковой из Словакии во втором круге турнира WTA 1000 в Пекине — 7:5, 4:6, 3:6.

Спортсменки провели на корте 2 часа 21 минуту. Россиянка 7 раз подала навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 13. На счету ее соперницы 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.

В следующем круге Шрамкова встретится с испанкой Паулой Бадосой.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Ребекка Шрамкова (Словакия, Q) — Екатерина Александрова (Россия, 22) — 5:7, 6:4, 6:3