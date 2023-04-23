Свентек победила Соболенко и выиграла турнир в Штутгарте

Первая ракетка мира Ига Свентек обыграла белоруску Арину Соболенко в финале турнира в Штутгарте — 6:3, 6:4. Встреча длилась 1 час 51 минуту.

Свентек один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести. В активе Соболенко пять эйсов, две двойные ошибки, она также не реализовала единственный брейк-пойнт.

Свентек завоевала свой 13-й титул WTA в карьере.

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 780 637 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Ига Свентек (Польша, 1) — Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — 6:3, 6:4