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Сегодня, 16:10

Свентек победила Соболенко и выиграла турнир в Штутгарте

Виктория Кравченко
Ига Свентек.
Фото AFP
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Первая ракетка мира Ига Свентек обыграла белоруску Арину Соболенко в финале турнира в Штутгарте — 6:3, 6:4. Встреча длилась 1 час 51 минуту.

Свентек один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести. В активе Соболенко пять эйсов, две двойные ошибки, она также не реализовала единственный брейк-пойнт.

Свентек завоевала свой 13-й титул WTA в карьере.

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 780 637 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Ига Свентек (Польша, 1) — Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — 6:3, 6:4

Теннис
Арина Соболенко
Ига Свентек
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