Свентек победила Соболенко и выиграла турнир в Штутгарте

Сегодня, 16:10
Первая ракетка мира Ига Свентек обыграла белоруску Арину Соболенко в финале турнира в Штутгарте — 6:3, 6:4. Встреча длилась 1 час 51 минуту.
Свентек один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести. В активе Соболенко пять эйсов, две двойные ошибки, она также не реализовала единственный брейк-пойнт.
Свентек завоевала свой 13-й титул WTA в карьере.
Штутгарт (Германия)
Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix
Призовой фонд 780 637 долларов
Закрытые корты, грунт
Одиночный разряд
Финал
Ига Свентек (Польша, 1) — Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — 6:3, 6:4