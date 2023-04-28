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Допинг

Сегодня, 17:17

Халеп — о временном отстранении из-за допинга: «Не прошу особого отношения. Я прошу вынести вердикт»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Румынская теннисистка Симона Халеп рассказала, почему ITF до сих пор не вынесла решение по ее допинговому делу.

«Никогда не думала, что столкнусь с чем-то подобным. Я сторонник чистого спорта и всегда была против допинга. Я всегда проверяла все компоненты добавок, которые принимала. Потом я просто попросила экспертов объяснить, как это могло произойти. Я отправила доказательства своей невиновности ITF, но они их не приняли. Изначально слушание должно было состояться 28 февраля, но потом его перенесли на 23 марта, а позднее на 28 мая, так как потребовалось больше времени для дополнительного тестирования.

Следующий шаг — слушание 28 мая, но все очень зыбко, потому что в ITF мне сказали, что могут отменить и это слушание. Если они это сделают, пройдет почти восемь месяцев с тех пор, как меня впервые временно отстранили от соревнований, и я считаю несправедливым то, что я до сих пор не дождалась вердикта трибунала.

Прошло семь месяцев с тех пор, как меня отстранили, хотя с декабря у меня есть все доказательства [невиновности]. Я не прошу особого отношения. Я просто прошу вынести вердикт. Сколько еще это будет продолжаться?» — сказала Халеп в видео, опубликованном в Twitter-аккаунте девушки.

В конце октября румынку временно отстранили от соревнований из-за положительной допинг-пробы, которую она сдала во время US Open. 31-летняя Халеп является победительницей 24 турниров под эгидой WTA в одиночном разряде. Она также выигрывала «Ролан Гаррос» (2018) и Уимблдон (2019).

Теннис
Симона Халеп
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