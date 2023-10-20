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Сегодня, 07:52

Синякова обыграла Грачеву и вышла в третий круг турнира в Наньчане

Сергей Разин
корреспондент
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Чешская теннисистка Катержина Синякова во втором круге турнира в Наньчане обыграла Варвару Грачеву, представляющую Францию, со счетом 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 38 минут. На счету 27-летней чешки 2 эйса, 5 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.

В третьем круге Синякова встретится с немкой Лаурой Зигемунд

Наньчан (Китай)

Турнир WTA Jiangxi Open

Призовой фонд 259 303 доллара

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Катержина Синякова (Чехия) — Варвара Грачева (Франция, 7) — 6:4, 6:3

Варвара Грачева
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