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Сегодня, 09:46

Ван обыграла Пегулу и вышла в четвертьфинал турнира в Ухане

Руслан Минаев
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Китаянка Синьюй Ван победила американку Джессику Пегулу в третьем круге турнира серии WTA 1000 в Ухане — 6:3, 7:5.

Матч длился 1 час 35 минут. 51-я ракетка мира Ван реализовала за игру 4 из 10 брейк-пойнтов, у 3-й ракетки мира Пегулы — 1 из 1.

Ван вышла в 1/4 финала и встретится с россиянкой Екатериной Александровой.

Ухань (Китай)

Турнир WTA Wuhan Open

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Синьюй Ван (Китай) — Джессика Пегула (США) — 6:3, 7:5

Теннис
Джессика Пегула

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