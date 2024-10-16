Бадоса обыграла Сиюй и вышла в четвертьфинал турнира в Нинбо

Испанская теннисистка Паула Бадоса во втором круге турнира в Нинбо обыграла китаянку Ван Сиюй со счетом 6:7 (4:7), 6:1, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 31 минуту. На счету 26-летней испанки 7 эйсов, 12 двойных ошибок и 8 реализованных брейк-пойнтов из 11. В четвертьфинале Бадоса встретится с победительницей матча Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — Кэти Бултер (Великобритания). Нинбо (Китай) Турнир WTA Ningbo Open Призовой фонд 922 573 доллара Открытые корты, хард Одиночный разряд Второй круг Паула Бадоса (Испания, 8) — Ван Сиюй (Китай, WC) — 6:7 (4:7), 6:1, 6:2