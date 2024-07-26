Сизикова и Панова уступили Хромачевой и Данилиной в финале парного турнира в Яссах

Российские теннисистки Александра Панова и Яна Сизикова проиграли соотечественнице Ирине Хромачевой и Анне Данилиной из Казахстана в финале турнира в Яссах (Румыния) в парном разряде — 4:6, 2:6.

Игра продолжалась 1 час 17 минут.

Российская пара сделала 1 эйс, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 2 брейк-пойнта из 2. На счету Хромачевой и Данилиной ни одной подачи навылет, одна двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13.

Яссы (Румыния)

Турнир WTA UniCredit Iasi Open

Призовой фонд 232 244 евро

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Финал

Анна Данилина/Ирина Хромачева (Казахстан/Россия, 1) — Александра Панова/Яна Сизикова (Россия, 2) — 6:4, 6:2