Сизикова проиграла на старте парного турнира в Сеуле

Сегодня, 11:20
Россиянка Яна Сизикова и американка Сабрина Сантамария проиграли в первом круге парного турнира в Сеуле.
Девушки не смогли обыграть американок Кайлу Дэй и Клер Лю — 3:6, 6:2, 9:11. Продолжительность игры составила 1 час 30 минут.
В следующем круге Дэй и Лю сыграют с парой Луксика Кумкхум/Пенгтарн Плипуеч (Таиланд).
Сеул (Корея)
Турнир WTA Hana Bank Korea Open
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Кайла Дэй/Клер Лю (США) — Сабрина Сантамария/Яна Сизикова (США/Россия, 4) — 6:3, 2:6, 11:9