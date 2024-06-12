Сизикова прошла во второй круг турнира в Нидерландах в парном разряде

Российская теннисистка Яна Сизикова в паре с Оксаной Калашниковой из Грузии обыграли китаянок Бай Чжосюань и Юань Юэ в первом круге турнира в Хертогенбосе (Нидерланды) в парном разряде — 6:2, 6:2.

Игра продолжалась 57 минут.

Во втором круге Сизикова и Калашникова сыграют с парой Тереза Михаликова/Оливия Николлс (Словакия/Великобритания).

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир WTA Libema Open

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, трава

Парный разряд

Первый круг

Оксана Калашникова/Яна Сизикова (Грузия/Россия) — Бай Чжосюань/Юань Юэ (Китай) — 6:2, 6:2