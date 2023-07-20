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Сегодня, 01:34

Сизикова в паре с Циммерманн вышла в полуфинал турнира в Палермо

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российская теннисистка Яна Сизикова в паре с бельгийкой Кимберли Циммерманн победили в четвертьфинале турнира в Палермо. В двух сетах они переиграли итальянок Далилу Спитери и Аврору Зантедеши — 6:3, 6:4.

Следующие соперницы российско-бельгийской пары определится в матче Кристина Букша (Испания)/Бибиан Схофс (Нидерланды) — Куинн Глисон (США)/Эликсан Лешемия (Франция)

Палермо (Италия)

Турнир WTA 34 Palermo Ladies Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Четвертьфинал

Яна Сизикова/Кимберли Циммерманн (Россия/Бельгия, 1) — Далила Спитери/Аврора Зантедеши (Италия) — 6:3, 6:4

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/wta/palermo/2023/12/6/
Теннис
Яна Сизикова
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