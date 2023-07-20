Сизикова в паре с Циммерманн вышла в полуфинал турнира в Палермо

Российская теннисистка Яна Сизикова в паре с бельгийкой Кимберли Циммерманн победили в четвертьфинале турнира в Палермо. В двух сетах они переиграли итальянок Далилу Спитери и Аврору Зантедеши — 6:3, 6:4. Следующие соперницы российско-бельгийской пары определится в матче Кристина Букша (Испания)/Бибиан Схофс (Нидерланды) — Куинн Глисон (США)/Эликсан Лешемия (Франция) Палермо (Италия) Турнир WTA 34 Palermo Ladies Open Призовой фонд 259 303 долларов Открытые корты, грунт Парный разряд Четвертьфинал Яна Сизикова/Кимберли Циммерманн (Россия/Бельгия, 1) — Далила Спитери/Аврора Зантедеши (Италия) — 6:3, 6:4