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Сегодня, 06:11

Сизикова в паре с Фансыэнь проиграли в первом круге турнира в Кливленде

Евгений Козинов
Корреспондент
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Россиянка Яна Сизикова в паре с У Фансыэнь из Тайвани проиграли в первом круге турнира в Кливленде в парном разряде. В трех сетах они потерпели поражение от испанки Кристины Букши и китаянки Сюй Ифань — 7:6 (7:4), 3:6, 7:10.

Матч продолжался 1 час 51 минуту.

Следующими соперницами Букши и Ифань будут победительницы матча Бьянка Фернандес/Лейла Фернандес (Канада) — Куинн Глисон/Ингрид Гамарра Мартинс (США/Бразилия).

Кливленд (США)

Турнир WTA Tennis in the Land powered by Rocket Mortgage

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Кристина Букша/Сюй Ифань (Испания/Китай, 2) — Яна Сизикова/У Фансыэнь (Россия/Тайвань) — 6:7 (4:7), 6:3, 10:7

Теннис
Яна Сизикова
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