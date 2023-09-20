Сизикова в паре с Сантамарией вышли во второй круг турнира в Гуанчжоу

Сегодня, 17:08
Российская теннисистка Яна Сизикова в паре с американкой Сабриной Сантамарией обыграли Нателу Дзаламидзе из Грузии и Куинн Глисон из США в первом круге турнира в Гуанчжоу (Китай) — 6:2, 6:1.
Игра продолжалась 1 час 1 минуту.
Во втором круге Сизикова и Сантамария сыграют с парой Анна-Лена Фридзам/Надежда Киченок (Германия/Украина).
Гуанчжоу (Китай)
Турнир WTA Galaxy Holding Group Guangzhou Open
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Сабрина Сантамария/Яна Сизикова (США/Россия, 1) — Натела Дзаламидзе/Куинн Глисон (Грузия/США) — 6:2, 6:1