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Сегодня, 17:08

Сизикова в паре с Сантамарией вышли во второй круг турнира в Гуанчжоу

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российская теннисистка Яна Сизикова в паре с американкой Сабриной Сантамарией обыграли Нателу Дзаламидзе из Грузии и Куинн Глисон из США в первом круге турнира в Гуанчжоу (Китай) — 6:2, 6:1.

Игра продолжалась 1 час 1 минуту.

Во втором круге Сизикова и Сантамария сыграют с парой Анна-Лена Фридзам/Надежда Киченок (Германия/Украина).

Гуанчжоу (Китай)

Турнир WTA Galaxy Holding Group Guangzhou Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Сабрина Сантамария/Яна Сизикова (США/Россия, 1) — Натела Дзаламидзе/Куинн Глисон (Грузия/США) — 6:2, 6:1

Теннис
Яна Сизикова
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