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23 марта, 02:03

Соболенко и Гауфф вышли в третий круг турнира в Майами

Евгений Козинов
Корреспондент
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу во втором круге турнира в Майами. В двух сетах она переиграла испанку Паулу Бадосу — 6:4, 6:3.

Матч продолжался 1 час 24 минуты. Белоруска 3 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 3 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 0 реализованных брейк-пойнтов (из 1).

Следующей соперницей Соболенко будет Ангелина Калинина из Украины.

В другом матче американка Коко Гауфф переиграла Надю Подороску из Аргентины — 6:1, 6:2. Следующей соперницей американской теннисистки будет победительница матча Аранча Рус — Осеан Доден.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 770 480 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Паула Бадоса (Испания) — 6:4, 6:3

Коко Гауфф (США, 3) — Надя Подороска (Аргентина, Q) — 6:1, 6:2

Теннис
Арина Соболенко
Надя Подороска
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