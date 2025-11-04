Соболенко и Кирьос проведут «Битву полов» в декабре

4 ноября, 11:11
Первая ракетка мира Арина Соболенко объявила, что проведет выставочный матч против австралийского теннисиста Ника Кирьоса.
«Это произойдет. Соболенко — Кирьос. «Битва полов», — написала Соболенко в соцсетях.
Игра состоится в Дубае 28 декабря 2025 года.
На данный момент 30-летний Кирьос занимает 652-е место в рейтинге ATP. В своем последнем матче в одиночном разряде теннисист 21 марта уступил россиянину Карену Хачанову на турнире в Майами — 6:7 (3:7), 0:6.
С каких это пор битва полов, когда два мужика играют
04.11.2025
Пан Юзеф
Кирьосу кранты.
04.11.2025
Футболист Сапогов
Мишка, все потешишь людей глупостями))) Молодец, достойно делаешь свое дело))
04.11.2025
Михаил Т
Арина красивейщая телочка, зарабатывающая своим трудом огромные деньги чего не скажешь о мелких завистниках на голову ниже аАрины ростом )))
04.11.2025
инок
Никаких шансов для Соболенко, только если Кириос будет в сапогах играть и ракеткой от настольного тенниса.
04.11.2025
mikeV
Против Медведева забавно бы смотрелось :)
04.11.2025
_Mike N_
Ник - побей беларусского бегемота из Майами, сделай доброе дело !
04.11.2025