Соболенко и Кирьос проведут «Битву полов» в декабре

Первая ракетка мира Арина Соболенко объявила, что проведет выставочный матч против австралийского теннисиста Ника Кирьоса. «Это произойдет. Соболенко — Кирьос. «Битва полов», — написала Соболенко в соцсетях. Игра состоится в Дубае 28 декабря 2025 года. На данный момент 30-летний Кирьос занимает 652-е место в рейтинге ATP. В своем последнем матче в одиночном разряде теннисист 21 марта уступил россиянину Карену Хачанову на турнире в Майами — 6:7 (3:7), 0:6. Официально: Соболенко и Кирьос проведут «Битву полов» в Дубае. Теннисный матч между мужчиной и женщиной — это уникально

1~18 С каких это пор битва полов, когда два мужика играют 04.11.2025

Пан Юзеф Кирьосу кранты. 04.11.2025

Футболист Сапогов Мишка, все потешишь людей глупостями))) Молодец, достойно делаешь свое дело)) 04.11.2025

Михаил Т Арина красивейщая телочка, зарабатывающая своим трудом огромные деньги чего не скажешь о мелких завистниках на голову ниже аАрины ростом ))) 04.11.2025

инок Никаких шансов для Соболенко, только если Кириос будет в сапогах играть и ракеткой от настольного тенниса. 04.11.2025

mikeV Против Медведева забавно бы смотрелось :) 04.11.2025