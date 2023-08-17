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Сегодня, 04:26

Соболенко и Рыбакина вышли в третий круг турнира в Цинциннати

Евгений Козинов
Корреспондент
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу во втором круге турнира в Цинциннати. В трех сетах она переиграла американку Энн Ли — 7:5, 2:6, 6:4.

Также в третий круг вышли Елена Рыбакина из Казахстана и Мария Боузкова из Чехии.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 2 788 468 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Елена Остапенко (Латвия) — 6:7 (6:8), 6:2, 6:4

Арина Соболенко (Белоруссия) — Энн Ли (США) — 7:5, 2:6, 6:4

Мария Боузкова (Чехия) — Элисе Мертенс (Бельгия) — 6:2, 4:6, 6:1

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/wta/cincinnati/2023/
Теннис
Арина Соболенко
Елена Остапенко
Елена Рыбакина
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