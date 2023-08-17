Соболенко и Рыбакина вышли в третий круг турнира в Цинциннати

Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу во втором круге турнира в Цинциннати. В трех сетах она переиграла американку Энн Ли — 7:5, 2:6, 6:4.

Также в третий круг вышли Елена Рыбакина из Казахстана и Мария Боузкова из Чехии.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 2 788 468 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Елена Остапенко (Латвия) — 6:7 (6:8), 6:2, 6:4

Арина Соболенко (Белоруссия) — Энн Ли (США) — 7:5, 2:6, 6:4

Мария Боузкова (Чехия) — Элисе Мертенс (Бельгия) — 6:2, 4:6, 6:1