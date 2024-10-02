Соболенко обыграла Кис и вышла в четвертьфинал турнира в Пекине

Белорусская теннисистка Арина Соболенко в 1/8 финала турнира в Пекине обыграла американку Мэдисон Кис со счетом 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 6 минут. На счету 26-летней белоруски эйс, двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 7. В четвертьфинале Соболенко сыграет с победительницей матча Кристина Букша (Испания) — Каролина Мухова (Чехия). Пекин (Китай) Турнир WTA China Open Призовой фонд 8 955 610 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Четвертый круг Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Мэдисон Кис (США, 18) — 6:4, 6:3