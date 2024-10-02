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Сегодня, 08:14

Соболенко обыграла Кис и вышла в четвертьфинал турнира в Пекине

Сергей Разин
корреспондент
Арина Соболенко.
Фото AFP
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко в 1/8 финала турнира в Пекине обыграла американку Мэдисон Кис со счетом 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 6 минут. На счету 26-летней белоруски эйс, двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 7.

В четвертьфинале Соболенко сыграет с победительницей матча Кристина Букша (Испания) — Каролина Мухова (Чехия).

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 8 955 610 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Мэдисон Кис (США, 18) — 6:4, 6:3

Арина Соболенко
Мэдисон Кис

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