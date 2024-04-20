Соболенко о поражении на турнире в Штутгарте: «Тяжелая потеря»

Сегодня, 14:10
Белорусская теннисистка Арина Соболенко подвела итоги своего выступления на турнире в Штутгарте.
В четвертьфинальном матче вторая ракетка мира уступила чешке Маркете Вондроушовой со счетом 6:3, 3:6, 5:7.
«Тяжелая потеря, но спасибо, Штутгарт! Переходим к следующему. До скорой встречи, Мадрид», — написала Соболенко в своих соцсетях.
Турнир в Штутгарте проходит с 17 по 23 апреля. Его призовой фонд составляет 922 573 доллара.
25-летняя Соболенко является победительницей двух турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии-2023 и 2024) и 14 турниров WTA в одиночном разряде.