Соболенко о поражении на турнире в Штутгарте: «Тяжелая потеря»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко подвела итоги своего выступления на турнире в Штутгарте.

В четвертьфинальном матче вторая ракетка мира уступила чешке Маркете Вондроушовой со счетом 6:3, 3:6, 5:7.

«Тяжелая потеря, но спасибо, Штутгарт! Переходим к следующему. До скорой встречи, Мадрид», — написала Соболенко в своих соцсетях.

Турнир в Штутгарте проходит с 17 по 23 апреля. Его призовой фонд составляет 922 573 доллара.

25-летняя Соболенко является победительницей двух турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии-2023 и 2024) и 14 турниров WTA в одиночном разряде.